«Ак Барс» выменяет Соколова у «Торпедо» и отдаст Алистрова минскому «Динамо». Нижегородцы получат права на Колячонка («СЭ»)

«Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо» осуществят трехсторонний обмен. По информации «Спорт-Экспресса», нападающий Владимир Алистров перейдет в минский клуб, к казанцам присоединится форвард Егор Соколов , а нижегородцы получат права на защитника Владислава Колячонка.
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