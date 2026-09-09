Кэти Вуд вновь предсказала биткоину превосходство над золотом

Глава ARK Invest Кэти Вуд сохранила крайне оптимистичный взгляд на перспективы биткоина, несмотря на то, что криптовалюта все еще торгуется значительно ниже своего исторического максимума.
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