Не просто смартфон: iPhone Duo может заменить настольные часы, будильник, календарь и колонку

Первый складной смартфон Apple получил специальный режим для работы на столе, позволяющий одновременно выводить разные данные на две части внутреннего дисплея Apple во время презентации iPhone Duo показала необычные сценарии использования складного смартфона в полуоткрытом состоянии.
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