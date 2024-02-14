Россияне назвали лучшие автомобили для занятий любовью. По итогам опроса 13 тыс. человек победил Nissan X-Trail

Аккурат ко дню святого Валентина стали известны итоги большого опроса, проведенного маркетплейсом FRESH совместно с сетью товаров для взрослых: россиян просили выбрать лучший автомобиль для занятий любовью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии