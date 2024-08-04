Депутат, говоря о закулисье Госдумы, подчеркнул: Законы против мигрантов ставят на "стоп"

В то время, как российское население выражает недовольство по поводу миграционной ситуации и требует более жестких мер, в Госдуме проходят дебаты о новом законодательстве, направленном на ужесточение миграционного режима.
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