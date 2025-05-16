Фамилии из двух букв: как они появились у русских

У русских фамилии всего из двух букв — редкое явление. Но тем не менее такие встречаются. И далеко не всегда, как может показаться на первый взгляд, они имеют восточное (корейское или китайское) происхождение.
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