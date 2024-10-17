ВСУ обстреляли Донецк натовскими артсистемами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из тяжелых орудий натовского образца. Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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