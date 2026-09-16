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Царьград

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524 водителя на Урале наказаны за тонировку: 324 арестованы

524 водителя на Урале наказаны за тонировку: 324 арестованы

С начала 2024 года в Свердловской области 524 автомобилиста были привлечены к ответственности за отказ подчиниться законным распоряжениям сотрудников ГИБДД.

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