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МИД готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

МИД готовит документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

МИД готовит документы для открытия в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

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