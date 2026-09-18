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Треш-стримерша Фрося выиграла в суде блогерскую войну за репутацию

Треш-стримерша Фрося выиграла в суде блогерскую войну за репутацию

t.me/Фрося Блогер Фрося (настоящее имя – Дарья Умнова) выиграла суд по делу о защите чести и достоинства.

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