Блинкова обыграла экс-первую ракетку мира Возняцки на турнире в Сан-Диего

Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Сан-Диего, обыграв Каролин Возняцки. В Сан-Диего завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором 51-я ракетка мира Анна Блинкова встречалась с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки.