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Крымские тхэквондисты примут участие в чемпионате мира

Крымские тхэквондисты примут участие в чемпионате мира

Тхэквондо включает в себя больше тысячи ударов. Каждый из них по-своему эффективен, и абсолютно все приёмы практически каждый день – пять раз в неделю – командой крымской сборной отрабатываются до идеального исполнения.

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