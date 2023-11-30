Крымские тхэквондисты примут участие в чемпионате мира

Тхэквондо включает в себя больше тысячи ударов. Каждый из них по-своему эффективен, и абсолютно все приёмы практически каждый день – пять раз в неделю – командой крымской сборной отрабатываются до идеального исполнения.
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