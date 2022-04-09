В Ростовской области полицейские поблагодарили гражданина, проявившего храбрость при задержании злоумышленника

5 апреля житель Октябрьского района города Ростова-на-Дону Олег Гужвин увидел, что неизвестный мужчина пытается открыть его машину, тогда гражданин незамедлительно обратился в полицию и вышел на улицу, чтобы остановить злоумышленника.