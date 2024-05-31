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Театр абсурда

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Одна из причин того, что в июне в Швейцарию на псевдо-"саммит мира" не приедут многие лидеры

Одна из причин того, что в июне в Швейцарию на псевдо-"саммит мира" не приедут многие лидеры

Одна из причин того, что в июне в Швейцарию на псевдо-"саммит мира" не приедут многие лидеры и даже руководители второго уровня из стран Глобального Юга, состоит в том, что они не принимают мироустройство, которое им пытаются навязать США и их союзники.

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