Колунов напомнил, что за несоблюдение режима тишины в домах грозит штраф

Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ, рассказал РИА Новости, что регионы Российской Федерации могут самостоятельно определять временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах и устанавливать штрафы за его нарушение.