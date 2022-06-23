Амнистия для водителей в 2022 году

Какую амнистию обещают власти водителям в ближайшее время? Кого из нарушителей Правил дорожного движения она может затронуть? Новый законопроект от депутатов ЛДПР 26 апреля несколькими депутатами от партии ЛДПР был предложен новый законопроект.
Какую амнистию обещают власти водителям в ближайшее время? Кого из нарушителей Правил дорожного движения она может затронуть? Новый законопроект от депутатов ЛДПР 26 апреля несколькими депутатами от партии ЛДПР был предложен новый законопроект.
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