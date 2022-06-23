Самая Модная

247 подписчиков

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Вот это мало вероятно что-бы снизили цены на топливо в России если на что-то подняли цены то уже не снижают .У России появилис...
  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Амнистия для водителей в 2022 году

Какую амнистию обещают власти водителям в ближайшее время? Кого из нарушителей Правил дорожного движения она может затронуть? Новый законопроект от депутатов ЛДПР 26 апреля несколькими депутатами от партии ЛДПР был предложен новый законопроект.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх