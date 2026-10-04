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Ивановские новости

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Ивановская область закупит новогодние подарки детям на 12,7 млн рублей

Ивановская область закупит новогодние подарки детям на 12,7 млн рублей

Закупка предусматривает два типа подарков: для детей из семей участников СВО и для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

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