Головинские вести
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Головинские вести

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На Онежской задержали двух сбытчиков запрещенных веществ

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северному округу Москвы задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в Головинском районе.

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