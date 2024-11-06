Ой, Маша-то Машкова вся в ностальгии! Чуть ли не плачет. А совсем недавно она отреклась от Родины, причём публично.
Маню Машкову накрыла ностальгия
Комментарии
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Бобкина Татьяна
Эта дама только тем и знаменита, что дочь Машкова. А так, НИКТО, пустое место.Отец - личность.И писать о ней не стоило, она ни кому не интересна.
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11 час.
в
владимир
У личностей часто рождаются бездари,как эта машка.
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9 час.
Алекс Сэм
Кушать хочется, а папы, чтобы хоть в какой-нибудь фильм взяли за рубежом нет
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7 час.
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