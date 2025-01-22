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Политика как она есть

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Орбан призвал ЕС отказаться от санкций против России

Орбан призвал ЕС отказаться от санкций против России

Евросоюзу пора отказаться от политики санкций против России, потому что они не достигли своей цели. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что рестрикции наносят ущерб лишь самому ЕС.

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