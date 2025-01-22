Орбан призвал ЕС отказаться от санкций против России

Евросоюзу пора отказаться от политики санкций против России, потому что они не достигли своей цели. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что рестрикции наносят ущерб лишь самому ЕС.
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