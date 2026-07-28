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«Пыталась ногу засунуть Максимке в…?!» Пугачёва раскрыла «тайну трости» и вызвала у россиян жалость

«Пыталась ногу засунуть Максимке в…?!» Пугачёва раскрыла «тайну трости» и вызвала у россиян жалость

Кто-то её выражает агрессивно, вспоминая бегство исполнительницы вслед за относительно молодым мужем-иноагентом, другие - вполне искренне сочувствуют, забывая даже о «холопах» и всём прочем: настолько аудитория не узнала ослабевшую «беглянку».

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Комментарии
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Михаил Сартин
Детская сказка о &quot;золотой рыбке&quot; совсем не детская. Как правило, итогом больших желаний как правило оказывается разбитое корыто.
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1 м.
ГЕ
Григорьева Елена
Ну, совсем с ума сошла! В 77 лет надеть короткую юбку!  Неужели она думает, что у неё до сих пор прелестные ножки?
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Буду краток :&quot;Н_А  Х_У_Й!&quot;
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4 н.