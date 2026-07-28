«Пыталась ногу засунуть Максимке в…?!» Пугачёва раскрыла «тайну трости» и вызвала у россиян жалость

Детская сказка о "золотой рыбке" совсем не детская. Как правило, итогом больших желаний как правило оказывается разбитое корыто.

ГЕ

Григорьева Елена

Ну, совсем с ума сошла! В 77 лет надеть короткую юбку! Неужели она думает, что у неё до сих пор прелестные ножки?