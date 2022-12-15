Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и здание университета

Мэр столицы ДНР города Донецка Алексей Кулемзин в четверг со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате массированного обстрела снаряд ВСУ попал в купол Преображенского Собора и в здание Донецкого национального технического университета.
Мэр столицы ДНР города Донецка Алексей Кулемзин в четверг со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате массированного обстрела снаряд ВСУ попал в купол Преображенского Собора и в здание Донецкого национального технического университета.
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