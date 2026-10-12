Израиль и Албания подписали новое соглашение в сфере авиации

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи подписали сегодня (понедельник) в Тиране новое соглашение о воздушном сообщении между двумя … .
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