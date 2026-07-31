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Порядок, государство

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В Красноярском крае следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в мошенничестве при сдаче металлических отходов предприятия в пункты приема

В Железногорске в ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю установлено, что в период с октября 2023 года по 3 апреля 2026 года инженер цеха одного из местных предприятий по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками той же организации осуществлял хищение лома и отходов черных и цветных металлов, принадлежащих компании.

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