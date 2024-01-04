Ивлеева, дезинфекцию заказывали? Поздно, уже оплачено!

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Да,первый раз за последнее десятилетие новогодняя программа на канале &quot;Россия&quot;смотрелась с интересом!Песни старые перемежались новыми,не было шуток ниже пояса.И я рада что Билана не убрали из программы, судя по фото он был одет и прилично вел себя на том гадюшнике.А голос у него хорош,когда поет отличные песни!
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1 д.
Галина Смирнова
А может, Ивлеева - секретный сотрудник ФСБ? И операция &quot;Целлюлит&quot; прошла успешно?....
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18 час.

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