ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Огонёк 2024 года стал самым интересным для просмотра за последние много лет! Кроме хороших песен важно было удовлетворить свой интерес к тому, как удастся нашим чинушам удалить из эфира всех ползающих из одного канала в другой gadov, которые бахвалятся своим лгбтэшным происхождением и льют воду на мельницу врага.
Ивлеева, дезинфекцию заказывали? Поздно, уже оплачено!
Комментарии
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НК
Наталья Климова
Да,первый раз за последнее десятилетие новогодняя программа на канале "Россия"смотрелась с интересом!Песни старые перемежались новыми,не было шуток ниже пояса.И я рада что Билана не убрали из программы, судя по фото он был одет и прилично вел себя на том гадюшнике.А голос у него хорош,когда поет отличные песни!
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1 д.
Галина Смирнова
А может, Ивлеева - секретный сотрудник ФСБ? И операция "Целлюлит" прошла успешно?....
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18 час.
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