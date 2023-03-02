Из-за ДТП затруднено движение на 28-км Киевского шоссе

В Москве утром 2 марта на участке Киевского шоссе произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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