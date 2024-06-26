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Ученые разработали новый метод генерации лазерного излучения в полых световодах

Ученые разработали новый метод генерации лазерного излучения в полых световодах

Ученые из Московского института общей физики имени академика Павла Александровича Черенкова впервые в мире смогли создать лазерное излучение в полых оптических волокнах, изготовленных из кварцевого стекла.

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