БлокнотРУ Несмотря на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян являются, если и не врагами, то уж точно яростными противниками, есть кое-что, что их объединяет.
«Мы были к ним слишком добры»: почему Алиев и Пашинян так ненавидят Россию
Комментарии
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Николай Арзамасцев
Во-первых Армению показательно выгнать из ОДКБ, во-вторых Азербайджану понизить дипломатический статус, в-третьих запустить тотализатор со ставкой - кто быстрее из них сожрёт друг друга!
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5 час.
Василий Котляров
короче, сколько волка не корми....
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4 час.
Леонид Руси
Любят, нет... без разницы... Кто они такие? Их никто даже в микроскоп не видит )))
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1 час.
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