ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Мошенники начали убеждать людей устанавливать вредоносное программное обеспечение (ПО) под предлогом "защиты" личного кабинета на портале "Госуслуги".
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