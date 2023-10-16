Haval в России делает скидки более 1 млн рублей при покупке автомобилей производства тульского завода

Компания Haval, открывшая свой автомобильный завод в Тульской области, решила пойти навстречу своим сотрудникам и предложила им весьма солидные корпоративные скидки на покупку автомобилей собственного производства.
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