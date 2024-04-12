МЧС России развивает взаимодействие с Сербией

11 апреля делегации МЧС России во главе с руководителем аппарата Министра МЧС России Николаем Борисовым в Сербии обсудила вопросы двустороннего сотрудничества с госсекретарем МВД Сербии Желько Бркичем и ключевыми сотрудниками Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии.