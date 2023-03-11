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Каталонскую «Барселону» могут исключить из испанской Ла Лиги из-за коррупционного скандала

Каталонскую «Барселону» могут исключить из испанской Ла Лиги из-за коррупционного скандала

Каталонскому футбольному клубу «Барселона» грозит серьезное наказание по делу о коррупции. «Барселону» могут оштрафовать или перевести из Ла Лиги в низший дивизион в случае доказательства фактов коррупции со стороны руководства каталонского клуба.

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