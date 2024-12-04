В семье звезды «Ворониных» Фроловцевой сообщили о ее состоянии

Актриса Анна Фроловцева, известная по роли в сериале «Воронины», не была госпитализирована. Ее невестка Эльмира Кузьменко заявила, что у артистки все хорошо, несмотря на интерес журналистов и поклонников, а также распространяющихся в Сети слухов.