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В семье звезды «Ворониных» Фроловцевой сообщили о ее состоянии

В семье звезды «Ворониных» Фроловцевой сообщили о ее состоянии

Актриса Анна Фроловцева, известная по роли в сериале «Воронины», не была госпитализирована. Ее невестка Эльмира Кузьменко заявила, что у артистки все хорошо, несмотря на интерес журналистов и поклонников, а также распространяющихся в Сети слухов.

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