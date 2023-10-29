Денацификация Украины может продлиться 20 лет, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда
Комментарии
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Владимир Карпов
А почему это везде и всюду говорят только о ненависти к русским на Украине ??? Как будто это мы их предали, а не они нас ...!!! Да наоборот - это русские должны ненавидеть украинцев за то, что укры предали русский мир, отказались от русского языка и от всего русского, устроили геноцид и стали уничтожать русский Донбасс, сожгли людей в Одессе, превратились в майданутых бандеровских укро-нацистов, сделали "героев" из фашистских бандеровских прихвостней и кровавых палачей украинского народа, продались с потрохами и стали колонией Америки и Запада, утеряли свою государственность и стали марионеткой и подстилкой США и Запада, сделали Украину плацдармом США, НАТО и Запада для нападения на Россию,
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1 н.
Владимир Карпов
А почему это везде и всюду говорят только о ненависти к русским на Украине ??? Как будто это мы их предали, а не они нас ...!!! Да наоборот - это русские должны ненавидеть украинцев за то, что укры предали русский мир, отказались от нашей общей истории, отказались от русского языка и от всего русского, устроили геноцид и стали уничтожать русский Донбасс, сожгли людей в Одессе, превратились в майданутых бандеровских укро-нацистов и стали воевать с Росссией, сделали "героев" из фашистских бандеровских прихвостней и кровавых палачей украинского народа, продались с потрохами и стали колонией Америки и Запада, утеряли фактически свою государственность и стали марионеткой и подстилкой США и Запада, сделали Украину плацдармом США, НАТО и Запада для нападения на Россию и т.д. и т.п. ... Да это россияне должны теперь вечно ненавидеть укров, как всегда ненавидят всех предателей во всём мире !!! Пусть теперь укры думают об этой проблеме и пусть у них голова болит о том, что они наделали и как им теперь жить рядом с огромной и непобедимой Россией, которая вскормила их и благодаря которой они ещё сохранились со времён Богдана Хмельницкого !!! Если бы не Россия, то никакой Украины и укров никогда бы не было !!! Вот именно об этом надо говорить везде и всюду - о вине укров перед русскими и неотвратимости жесткого наказания за злодеяния перед русскими, а не наоборот !!!
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1 н.
В
Воробей
Ответ на мнение: «Я так понял из этой статьи что западенцы более приземлённые и за зараду умирать не очень хотят. Большую проблему представляют переформатированные русские из русскоязычных регионов как Днепр, Харьков и тд. кто ударились в свидомитство и стали свежевыпеченными горячими укронациками. Я думаю Путин заберёт себе все, и Галицию - полякам никто не отдаст тк местное население более рациональное, его мало ( это аграрный регион, а не индустриальный, как Днепр с высокой плотностью населения). Я думаю ещё пару лет войны и всех идейных выбьют на передовой. И на этом все закончится.» - Да, хорошая идея, у западынцев русофобия из когда-то, более вероятно в прошлом поколении, аналогично, когда-то очень давно острая, формы "сифилиса" перешедшей в хроническую. А вот в остальной части Украины это именно острая форма, которая себя сильно проявляет со всей энергией. Да, с такой точки зрения Галицию лучше никому не отдавать. А просто постараться принять меры для купирования симптоматики плотными систематическими профилактическим мерами.
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