Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда

Владимир Карпов А почему это везде и всюду говорят только о ненависти к русским на Украине ??? Как будто это мы их предали, а не они нас ...!!! Да наоборот - это русские должны ненавидеть украинцев за то, что укры предали русский мир, отказались от русского языка и от всего русского, устроили геноцид и стали уничтожать русский Донбасс, сожгли людей в Одессе, превратились в майданутых бандеровских укро-нацистов, сделали "героев" из фашистских бандеровских прихвостней и кровавых палачей украинского народа, продались с потрохами и стали колонией Америки и Запада, утеряли свою государственность и стали марионеткой и подстилкой США и Запада, сделали Украину плацдармом США, НАТО и Запада для нападения на Россию,

Владимир Карпов А почему это везде и всюду говорят только о ненависти к русским на Украине ??? Как будто это мы их предали, а не они нас ...!!! Да наоборот - это русские должны ненавидеть украинцев за то, что укры предали русский мир, отказались от нашей общей истории, отказались от русского языка и от всего русского, устроили геноцид и стали уничтожать русский Донбасс, сожгли людей в Одессе, превратились в майданутых бандеровских укро-нацистов и стали воевать с Росссией, сделали "героев" из фашистских бандеровских прихвостней и кровавых палачей украинского народа, продались с потрохами и стали колонией Америки и Запада, утеряли фактически свою государственность и стали марионеткой и подстилкой США и Запада, сделали Украину плацдармом США, НАТО и Запада для нападения на Россию и т.д. и т.п. ... Да это россияне должны теперь вечно ненавидеть укров, как всегда ненавидят всех предателей во всём мире !!! Пусть теперь укры думают об этой проблеме и пусть у них голова болит о том, что они наделали и как им теперь жить рядом с огромной и непобедимой Россией, которая вскормила их и благодаря которой они ещё сохранились со времён Богдана Хмельницкого !!! Если бы не Россия, то никакой Украины и укров никогда бы не было !!! Вот именно об этом надо говорить везде и всюду - о вине укров перед русскими и неотвратимости жесткого наказания за злодеяния перед русскими, а не наоборот !!!