Израиль полностью провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС — NYT

Израиль недооценил возможности движения ХАМАС и полностью провалил усилия по сбору разведданных по сектору Газа, подготовка ХАМАС к операции оставалась незамеченной около года, пишет газета New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии