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Власти поддержат предпринимателей Владимирской области в условиях временных экономических трудностей

Власти поддержат предпринимателей Владимирской области в условиях временных экономических трудностей

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев опубликовал в своих социальных сетях большой пост по итогам совещания о мерах дополнительной социально-экономической поддержки регионов, проведённого 16 марта президентом Владимиром Путиным.

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