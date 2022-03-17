Власти поддержат предпринимателей Владимирской области в условиях временных экономических трудностей

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев опубликовал в своих социальных сетях большой пост по итогам совещания о мерах дополнительной социально-экономической поддержки регионов, проведённого 16 марта президентом Владимиром Путиным.
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев опубликовал в своих социальных сетях большой пост по итогам совещания о мерах дополнительной социально-экономической поддержки регионов, проведённого 16 марта президентом Владимиром Путиным.
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