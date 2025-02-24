Россиян предупредили о подорожании рыбы

В России может упасть вылов лососевых — горбуши, семги, нерки и других видов рыбы. О возможном подорожании из-за поправок в законодательстве предупредили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, сообщает газета «Известия».
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