В Калужской области изменятся правила отпуска топлива с 31 августа

С 31 августа 2026 года в Калужской области отменяется временный порядок отпуска топлива по четным и нечетным дням для транспорта экстренных, коммунальных и дорожных служб, Почты России, школьных автобусов и общественного транспорта.
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