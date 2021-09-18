Кухня и дом

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Дизайн белой кухни: 20 стильных примеров с фото

Дизайн белой кухни: 20 стильных примеров с фото

Термин классическая белая кухня не зря является клише. Белые кухни уже давно выдерживают испытание временем и по сей день остаются актуальными.

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