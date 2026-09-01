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Жительница Мангистау первой среди казахстанских женщин проплыла 21 км на Балхаше

Жительница Мангистау первой среди казахстанских женщин проплыла 21 км на Балхаше

Жительница Мангистау Жаннат Катарбаева преодолела ультрадистанцию в 21 километр на озере Балхаш, став первой казахстанской женщиной, достигшей такого результата, передает inAktau.

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