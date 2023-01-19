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В Хабаровске 145 объектов остались без света из-за аварии на ТЭЦ-1

В Хабаровске 145 объектов остались без света из-за аварии на ТЭЦ-1

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил о том, что в городе произошла авария на ТЭЦ-1, в результате чего без электричества остались 145 объектов.

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