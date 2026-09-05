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«Рома» обыграла «Аталанту», сравняв счет на 89-й минуте и забив победный на 93-й. У римлян 3 победы в 3 турах Серии А с общим счетом 10:1

«Рома» одержала тяжелую победу над «Аталантой» (2:1) в домашнем матче 3-го тура Серии А .  Счет на 47-й минуте открыл хавбек гостей  Эдерсон Лоуренсо .

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