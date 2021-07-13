Откройте, миграция

Разработанный МВД законопроект «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», отменяющий институт разрешений на временное пребывание, кардинально изменит мир миграционного законодательства.
Разработанный МВД законопроект «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», отменяющий институт разрешений на временное пребывание, кардинально изменит мир миграционного законодательства.
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