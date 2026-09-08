Жозе Моуринью: «Мбаппе снова станет лучшим бомбардиром ЛЧ»

Жозе Моуринью оценил игру Килиана Мбаппе в матче с « Интером » в Лиге чемпионов. Француз отметился голом и помог « Реалу » победить со счетом 2:1.
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