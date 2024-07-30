Яковлева, Ковальчук, Смоляков, Хабаров и другие звезды вернулись к старым ролям

Знакомые артисты в знакомых образах снова снимаются в проектах с известными названиями. Видимо, и в сериальной индустрии старый друг лучше новых двух, поэтому продюсеры не спешат сдавать в утиль раскрученные сюжеты.
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