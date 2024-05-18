Бессмысленные споры о будущем России

Natalija Osminina

О чем пишет автор- сам не понимает. "Советского Союза не будет"- потому что нет коммунистической партии))) А какая-нибудь социал-демократическая партия не может состряпать подобие Советского Союза?))) Речь то идет не о копировании СССР - нельзя два раза войти в одну и ту же реку. А о том, будет ли строить Россия социализм или останется в капитализме. А социализм бывает разный, как и капитализм. Насчет коммунизма вообще чушню написал: "И уж точно не стоит надеяться на построение какого-то коммунизма. Никто его строить даже близко не собирается. Ведь мы живём в капиталистическом государстве, где всё регулирует власть денег, а не идеи" - это надо быть полностью слепым и придурковатым. Если уж говорить про Запад, то он как раз и строит инклюзивный капитализм, Шерхолдерский, а это и есть псевдокоммунизм, когда у людей нет денег и всё в аренду. "Примерное понимание вектора развития наступит где-то, через пять лет. Когда всё успокоится и уляжется." - в каком смысле??? капитализм рушится, а с ним и мир потребления. Потому что рушится Мировая Финансовая система. , Начинается мир идей, а автор бредит, как в дурке.