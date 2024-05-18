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Бессмысленные споры о будущем России

Бессмысленные споры о будущем России

Заметил забавную тенденцию. Любители либерального мира искренне полагают, что наша страна сейчас стремительно идёт в сторону строительства Советского Союза в обновленной версии.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Экспроприирует олигархов само время. Потому что время олигархов подходит к концу вместе со всем тем, что вынесла России из Перестройки, сделавшей  Россию дурной  копией Западного капитализма.
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17 час.
Natalija Osminina
О чем пишет автор- сам не понимает. &quot;Советского Союза не будет&quot;- потому что нет коммунистической партии)))  А какая-нибудь социал-демократическая партия не может состряпать подобие  Советского Союза?)))  Речь то идет не о копировании СССР - нельзя два раза войти в одну и ту же реку. А о том,  будет ли строить Россия социализм или останется в капитализме. А социализм бывает разный, как и капитализм. Насчет коммунизма вообще чушню написал: &quot;И уж точно не стоит надеяться на построение какого-то коммунизма. Никто его строить даже близко не собирается. Ведь мы живём в капиталистическом государстве, где всё регулирует власть денег, а не идеи&quot; -  это надо быть полностью слепым и придурковатым.  Если уж говорить про Запад, то он как раз и строит инклюзивный капитализм, Шерхолдерский, а это и есть псевдокоммунизм, когда у людей нет денег и всё в аренду.  &quot;Примерное понимание вектора развития наступит где-то, через пять лет. Когда всё успокоится и уляжется.&quot; - в каком смысле??? капитализм рушится, а с ним  и мир потребления. Потому что рушится Мировая Финансовая система. , Начинается мир идей, а автор  бредит, как в дурке.
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11 час.
Natalija Osminina
Если почитать статью https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43223379481/Prichina-i-sledstvie?utm_referrer=mirtesen.ru &quot;Причина и следствие&quot;, то вся дебильноватость автора статьи &quot;Бессмысленные споры о будущем России&quot; становится видна как на ладони. Бредит в полной уверенности, что капитализм - это апогей человеческого разума. И потому будет жить вечно. СССР не будет. Идеи новые не нужны. &quot; Ведь мы живём в капиталистическом государстве, где всё регулирует власть денег&quot; - дорегулировались. БАЗИС  разрушается, манагеры починить его не в состоянии, да и желания нет. Все живут как мошки-однодневки, собирают остатки  с бывшего СССР. Порхают как бабочки, радуясь системе потребления - пир во время чумы. Иллюзии  бесперебойной работы государства. Копии СССР, конечно, точно не будет, но к национализации крупной и средней промышленности экспроприации  экспроприаторов дело точно идет. К сосредоточению всего в руках государства, к авторитарному правлению. Иначе страна погибнет.
Причина и следствие - Новости, события, факты - 19 мая
Новости, события, факты - МирТесен
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43 мин.

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