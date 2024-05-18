Заметил забавную тенденцию. Любители либерального мира искренне полагают, что наша страна сейчас стремительно идёт в сторону строительства Советского Союза в обновленной версии.
Бессмысленные споры о будущем России
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Natalija Osminina
Экспроприирует олигархов само время. Потому что время олигархов подходит к концу вместе со всем тем, что вынесла России из Перестройки, сделавшей Россию дурной копией Западного капитализма.
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17 час.
Natalija Osminina
О чем пишет автор- сам не понимает. "Советского Союза не будет"- потому что нет коммунистической партии))) А какая-нибудь социал-демократическая партия не может состряпать подобие Советского Союза?))) Речь то идет не о копировании СССР - нельзя два раза войти в одну и ту же реку. А о том, будет ли строить Россия социализм или останется в капитализме. А социализм бывает разный, как и капитализм. Насчет коммунизма вообще чушню написал: "И уж точно не стоит надеяться на построение какого-то коммунизма. Никто его строить даже близко не собирается. Ведь мы живём в капиталистическом государстве, где всё регулирует власть денег, а не идеи" - это надо быть полностью слепым и придурковатым. Если уж говорить про Запад, то он как раз и строит инклюзивный капитализм, Шерхолдерский, а это и есть псевдокоммунизм, когда у людей нет денег и всё в аренду. "Примерное понимание вектора развития наступит где-то, через пять лет. Когда всё успокоится и уляжется." - в каком смысле??? капитализм рушится, а с ним и мир потребления. Потому что рушится Мировая Финансовая система. , Начинается мир идей, а автор бредит, как в дурке.
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11 час.
Natalija Osminina
Если почитать статью https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43223379481/Prichina-i-sledstvie?utm_referrer=mirtesen.ru "Причина и следствие", то вся дебильноватость автора статьи "Бессмысленные споры о будущем России" становится видна как на ладони. Бредит в полной уверенности, что капитализм - это апогей человеческого разума. И потому будет жить вечно. СССР не будет. Идеи новые не нужны. " Ведь мы живём в капиталистическом государстве, где всё регулирует власть денег" - дорегулировались. БАЗИС разрушается, манагеры починить его не в состоянии, да и желания нет. Все живут как мошки-однодневки, собирают остатки с бывшего СССР. Порхают как бабочки, радуясь системе потребления - пир во время чумы. Иллюзии бесперебойной работы государства. Копии СССР, конечно, точно не будет, но к национализации крупной и средней промышленности экспроприации экспроприаторов дело точно идет. К сосредоточению всего в руках государства, к авторитарному правлению. Иначе страна погибнет.
Причина и следствие - Новости, события, факты - 19 мая
Новости, события, факты - МирТесен
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43 мин.
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