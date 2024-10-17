Терапевт Бурнацкая объяснила, когда при болезни стоит идти к врачу

Следует обратить внимание на одышку Если состояние продолжает ухудшаться, температура не снижается или появляются новые симптомы, такие как одышка или сильная головная боль, стоит идти к врачу, сообщила в интервью РИАМО врач-участковый терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
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