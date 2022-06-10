В Турции предупредили балканские страны про последствия закрытия неба для самолета Лаврова

Запрет Черногории, Болгарии и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова – это абсурдное решение, которое может спровоцировать масштабный кризис на Балканах.
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