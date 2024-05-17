Столичное управление образования: Молодые специалисты получат компенсацию за аренду жилья

С целью привлечения молодых специалистов к педагогической деятельности и удержания их в педагогической системе, мэрия Кишинева выплачивает молодым специалистам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, ежемесячную компенсацию в размере 2000 леев за аренду жилой площади.
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