Столичное управление образования: Молодые специалисты получат компенсацию за аренду жилья

С целью привлечения молодых специалистов к педагогической деятельности и удержания их в педагогической системе, мэрия Кишинева выплачивает молодым специалистам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, ежемесячную компенсацию в размере 2000 леев за аренду жилой площади.