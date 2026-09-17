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Снаряды времен ВОВ найдены под Ржевом

Снаряды времен ВОВ найдены под Ржевом

Эхо войны: в Ржевском округе обезвредили артиллерийские снаряды. 16 сентября 2026 года в Тверской области вновь напомнило о себе военное прошлое.

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